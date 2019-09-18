В Москве неадекватный мужчина бросил в полицейских страйкбольную гранату

В Москве 29-летний мужчина обратился на улице к полицейским за помощью, а потом швырнул в них страйкбольную гранату. Правоохранителям удалось отбросить ее в сторону.
В результате случившегося никто не пострадал. Злоумышленника задержали, пишет телеканал "360". Стоит отметить, что оружие, которое применяют в страйкболе, очень похоже на настоящее.
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