В Подмосковье перевернулся катамаран с мужчиной

На озере Сенеж в Подмосковье чуть не утонул мужчина. Отдыхающий катался на надувном катамаране, когда подул сильный ветер, и судно перевернулось. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они вытащили мужчину и доставили его на сушу. От помощи медиков потерпевший отказался, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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