Манекенщик умер после падения на подиуме

Манекенщик Талес Соарес скончался после падения на показе. Трагедия произошла на Неделе моды в Сан-Паулу (Бразилия).

По данным организаторов мероприятия, 26-летний Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Предположительно, падение произошло из-за того, что он наступил на шнурок своего ботинка, сообщает Associated Press.

Сначала зрители подумали, что падение модели – часть представления. Однако позже молодого человека начало трясти, а изо рта пошла пена, передает Folha de S. Paulo.

Медики попытались оказать Соаресу помощь на месте, после чего его доставили в больницу. Там манекенщик умер в течение часа, так и не придя в сознание. Судя по всему, до показа парень хорошо себя чувствовал и ни на что не жаловался.

Талес Соарес родился в 1992 году и выступал под именем Талес Котта. Он постоянно делился снимками с закулисья показов с более чем 20 тысячами своих подписчиков в Instagram.

Известно, что Талес Соарес получил образование по спортивной специальности и был вегетарианцем. Парень встречался с моделью по имени Роза Фернанда.