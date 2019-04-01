Малышева спасла беззащитных животных от живодера

Ирина Малышева спасла собак из тюрьмы, которую устроил для них живодер в припаркованном автомобиле. Актрисе пришлось прибегнуть к помощи полиции.

"Собачий питомник" на колесах обнаружила Ирина Малышева во дворе своего дома. Актриса забила тревогу – оказалось, что автомобиль на самом деле был тюрьмой, в которой содержал несчастных животных заводчик спаниелей.

Машину, на заднем сиденье которой скулила собака, актриса заметила 30 марта. "Это все продолжалось до вечера. Мы уже не выдержали и вызвали полицию. Они приехали, и я написала заявление. Достучаться до хозяина мы не смогли и утром обнаружили эту машину пустой", – рассказала Ирина Малышева телеканалу "360".

Как выяснилось, живодер попытался схитрить. В том же дворе позже нашли другой автомобиль, в багажнике которого были спрятаны две собаки. Ирина Малышева вместе с сотрудниками телеканала и полицейскими выяснила, что собачью тюрьму устроил заводчик спаниелей.

По данным Ирины Малышевой, разведение собак – постоянный бизнес мужчины, который в Москве бывает наездами. На сей раз его супруга воспротивилась появлению в квартире нескольких животных – и живодеру пришлось поместить их в машину. "Бизнесмен" пытался убедить полицию, что он - путешественник, а собаки пробудут в машине буквально один день. Однако Малышева утверждает, что живодера выслеживали еще с прошлого года.