Экс-солистка "Блестящих" в ужасе после нападения живодера с ножом

Ольгу Орлову привела в ужас история собаки, покалеченной живодером в Перми. Певица обратилась к губернатору края с требованием привлечь виновных к ответственности.

Пост Орловой в Instagram начинается словами "Здравствуй, ад!". По мнению артистки, виновен не только живодер, покалечивший собаку, но и сотрудники полиции, которые проигнорировали вызов.

Пес по кличке Лаваш долгое время жил на территории автосервиса и гаражного кооператива. На цепь спокойную собаку не сажали, она никогда не проявляла агрессии. Однако 17 августа сотрудники автосервиса нашли пса в луже крови – кто-то его зверски изрезал.

Личность живодера известна – якобы собака на него напала. Артистка просит губернатора края Максима Решетникова взять ситуацию под личный контроль. "Глава города Дмитрий Самойлов уже год кормит обещаниями Станцию скорой помощи "Антидогхантер", но ничего не делает. Ребята проделывают огромную работу. Они, как и другие волонтеры, спят по четыре часа в сутки и каждый день спасают животных. Им, действительно, очень нужна Ваша поддержка и помощь!" – обращается певица к чиновнику.

В администрации Перми Ольге Орловой ответили. Там подчеркнули, что организации "Антидогхантер" уже подобрано помещение, где разместится скорая помощь для собак. А муниципальный приют в прошлом году был отремонтирован за счет городского бюджета. В полиции, в свою очередь, утверждают, что на место происшествия выезжали и сейчас проводят проверяют факты, сообщает "В курсе.ру".