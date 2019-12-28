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Происшествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек

ЖК "Алые паруса" Фото: Globallookpress
При пожаре в элитном жилом комплексе на северо-западе Москвы погибли два человека. По данным РБК, происшествие произошло в ЖК "Алые паруса".   
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Информация о пожаре поступила 28 декабря ранним утром – в 05:24. Об этом сообщает официальный сайт столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям.   

Согласно предварительной информации, огонь начал распространятьcя из подсобного помещения, которое расположено между первым и минус первым этажом 33 этажного дома. 

С пожаром быстро справились. Возгорание удалось ликвидировать в 06:11. Его площадь составила два квадратных метра.   

К сожалению, без жертв не обошлось. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС, в пожаре погибли два человека.   

Здание расположено по адресу улица Авиационная, дом 77, корпус 2.    

Как сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса "Google.Карты", по указанному адресу расположен элитный жилой комплекс "Алые паруса".

28 декабря 2019, 16:22

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