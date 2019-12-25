Пассажирский вертолет с 29 людьми на борту рухнул под Красноярском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в селе Байкит Красноярского края. На борту воздушного судна находились 29 человек, сообщает телеканал "360".
По предварительным данным, пострадали двое пассажиров и командир экипажа. Предполагаемой причиной крушения стала поломка хвостовой балки. СМИ сообщают, что вертолет рухнул вскоре после взлета. Этому способствовали погодные условия: в районе аэродрома образовался снежный вихрь.
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