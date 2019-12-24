Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке

Мэр мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсиа был убит на рождественском празднике Системы комплексного развития семьи. Помимо него были застрелены еще шестеро человек, сообщает телеканал "360".
Местные СМИ пишут, что группа неизвестных ворвалась в здание, где проходило мероприятие, и открыла по гостям огонь. Вместе с градоначальником погиб руководитель муниципалитета Хавьер Терреро. Правоохранители предполагают, что целью атаки был мэр, который приехал на праздник с семьей.
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