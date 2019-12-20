SSJ-100 не смог вылететь в Москву из-за проблем с двигателем

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Челябинска в Москву. Причиной стали проблемы с двигателем, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе аэропорта Челябинска рассказали, что пилоты пытались запустить лайнер дважды. Сейчас сотрудники воздушной гавани ожидают прибытия специалистов "Аэрофлота" из столицы, передает телеканал "360".
Sukhoi Superjet-100 должен был вылететь 20 декабря в 07:15. На борту находились 79 пассажиров. Они смогут отправиться в Москву сегодня, уточняет RT.
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