Стрельба под окнами ФСБ: появилось первое фото нападавшего

В Сети опубликовали первое фото одного из трех террористов, напавших на здание Федеральной службы безопасности в центре Москвы. СМИ сообщают, что преступников было трое, передает телеграм-канал "Подъем".
По предварительным данным, трое злоумышленников устроили стрельбу из автоматического оружия около 18:00 мск. В ходе перестрелки двое из них были убиты, другой забаррикадировался в соседнем здании и отстреливался. В результате инцидента пострадали не менее трех человек.
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