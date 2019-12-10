Есть погибшие: неизвестный устроил бойню в больнице

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в университетской больнице. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще двое тяжело ранены, сообщает ТВ Центр.
Личность преступника пока не установлена. Мотивы нападвшего не известны. На данный момент сотрудники правоохранительных органов берут показания у очевидцев. Полиция обратилась к общественности в "Твиттер" с просьбой о содействии в поимке преступника.
По словам свидетелей произошедшего, на нем была красная куртка. Его рост около 180 сантиметров.
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