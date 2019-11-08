Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Шереметьево из-за неисправности

Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Ростова-на-Дону, совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стала неисправность механизации крыла, сообщает РИА Новости.
На борту воздушного судна находились 79 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, без происшествий. Пострадавших нет, уточняет "Москва 24".
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