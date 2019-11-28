В Карелии при пожаре погиб ребенок

В Карелии в ночь на четверг, 28 ноября, произошел серьезный пожар. В поселке Повенец Медвежьегорского района загорелся частный дом. В результате погиб шестилетний ребенок. Мать малыша была доставлена в больницу.
Причины возгорания устанавливают специалисты. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", передает FlashNord.
Популярные темы форума
Какой край лучший для переезда в Россию?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Всем дуракам посвящается
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Небритая киска