Известного адвоката нашли мертвым в Москве

Адвокат Дмитрий Разумовский найден мертвым в Москве. Тело мужчины обнаружили под окнами его дома в Марьино, сообщает РЕН ТВ.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют причины и обстоятельства смерти правозащитника, передает VSE42.ru.
Дмитрий Разумовский окончил Военный университет Министерства обороны. Он был руководителем адвокатского бюро "Содействие" и членом Адвокатской палаты Москвы, сообщает Пятый канал.
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