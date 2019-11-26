Пенсионерка полгода продавала оставшиеся после смерти сына наркотики

В Кемерово пожилая женщина в течение полугода продавала найденные после смерти сына наркотики. Суд приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу МВД по Кемеровской области.
В ходе обыска правоохранители обнаружили 17 подготовленных к продаже свертков с героином. В отношении 79-летней женщины возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере", передает "Москва 24".
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!