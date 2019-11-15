В московском трамвае мужчина избил беременную до потери сознания

В столичном трамвае мужчина избил беременную пассажирку до потери сознания. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным "Москвы 24", хулиган беспричинно начал наносить женщине удары, в результате чего она потеряла сознание и упала. Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
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