Леопард растерзал 6-летнего ребенка

В штате Уттаракханд на севере Индии леопард напал на шестилетнего ребенка, который играл возле дома. Бросившиеся на помощь очевидцы смогли прогнать животное.
В результате нападения малыш получил серьезные травмы и позднее скончался. Местные жители потребовали, чтобы власти убили хищника. "Если лесное ведомство не может этого сделать, пусть прикажут жителям деревни", – цитирует их Lenta.ru.
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