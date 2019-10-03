Есть жертвы: в Париже мужчина с ножом напал на полицейских

В четверг, 3 октября, мужчина совершил вооруженное нападение на полицейский участок в Париже. Злоумышленник ранил ножом несколько человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Reuters.
В результате нападения четыре человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. Преступника ликвидировали стражи порядка, передает RT.
В настоящее время район, в котором находится префектура полиции, оцеплен. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, нападавшим оказался один из сотрудников полицейского участка. Мотивы злоумышленника выясняются, сообщает РИА Новости.
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