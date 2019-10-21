Внутри есть люди: в Москве загорелся огромный склад

На востоке Москвы на Амурской улице горит складское помещение на площади полторы тысячи квадратных метров. Из здания спасли четырех человек.
По данным МЧС, в горящем помещении могут находиться люди. Также рядом со складом загорелись три грузовых автомобиля, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
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