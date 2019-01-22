Диспетчер приняла за шутку сообщение о захвате рейса Сургут-Москва

Код о захвате судна, отправленный с рейса Сургут-Москва, не вызвал доверия у диспетчеров. Сотрудник службы трижды запрашивал подтверждения.

Захват рейса Сургут-Москва подтвердился. Как стало известно, 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов потребовал направить борт в Афганистан, угрожая оружием.

В авиации существуют специальные коды, которые пилот может отправить на землю, не сообщая о внештатной ситуации вслух по радиосвязи. Код 7700 означает нештатную ситуацию, код 7600 – потерю связи. А код 7500 посылает сигнал о захвате самолета. Его и отправили пилоты рейса Сургут-Москва на землю. Расшифровку публикуют "Известия".

Диспетчер: "Аэрофлот-1515", код 7500 подтверждаете?

SU1515: нет ответа.

Диспетчер: "Аэрофлот-1515", подтвердите код ответчика 7500!

SU1515: нет ответа.

Диспетчер (сообщая коллегам об отсутствии связи с бортом): "Аэрофлот-1515", подтвердите, что вы установили код 7500!

SU1515: нет ответа.

Рейс Сургут-Москва приземлился в Ханты-Мансийске. Силовики штурмовали самолет и задержали пассажира – 41-летнего жителя Сургута Павла Шаповалова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, как сообщалось, оружия при нем не было.

Как пишет "Федерал Пресс", за версию об угоне ухватились все СМИ и телеканалы, где стали выходить экстренные сюжеты. При этом в первые часы никто реальной ситуации, которая сложилась на борту рейса Сургут-Москва, не знал. Однако позже в Сети появилось видео захвата силовиками угонщика самолета. Его сняли пассажиры рейса Сургут-Москва

Тем временем резервный борт "Аэрофлота" для вывоза пассажиров рейса Сургут-Москва прибыл в Ханты-Мансийск. Лайнер совершил посадку в 19.21 по московскому времени. По информации авиакомпании, борт с пассажирами рейса Сургут-Москва должен будет прилететь в российскую столицу в 03.51 по московскому времени 23 января.

