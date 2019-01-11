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Происшествия

В Москве похитили главного фигуранта дела об убийстве Дениса Вороненкова

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: www.globallookpress.com
В Москве был похищен главный фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Местонахождение Юрия Василенко сейчас пытаются установить полицейские.
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В четверг, 10 января, в ресторан "Базилик", где на тот момент находился Василенко, вошла группа вооруженных мужчин, которые потребовали, чтобы Юрий пошел вместе с ними. Когда они вышли на улицу, то жертва попыталась сбежать. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой произошла стрельба. Раненого мужчину злоумышленники поместили в багажник и увезли в неизвестном направлении.

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На данный момент полицейские пытаются установить местонахождение Василенко. Они уже провели обыск в квартире похищенного, где обнаружили несколько десятков единиц оружия и взрывчатые вещества, в том числе и снайперские винтовки. Об этом сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, Юрий Василенко является украинским криминальным авторитетом. Мужчину считают главным подозреваемым в деле об убийстве российского политика Дениса Вороненкова. Другие участники преступления тоже были убиты или похищены.

Автор: Полина Крылова11 января 2019, 15:14

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