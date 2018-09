Жестокое убийство певца средь бела дня попало на видео

Всемирно известного исполнителя Xxxtentacion застрелили еще в июне. Однако теперь достоянием общественности стала видеозапись с жестоким преступлением.

Американская пресса опубликовала видео с камеры наблюдения, где запечатлен момент убийства рэпера Xxxtentacion. На кадрах видно, что двое злоумышленников вломились в машину исполнителя с оружием, а потом застрелили его. Музыкант скончался на месте. Преступники забрали из его машины сумку Louis Vuitton и скрылись, передает телеканал WPLG Local.

The court has released the footage of XXXTentacion getting robbed and murdered. RIP. pic.twitter.com/5bEzM06Plc