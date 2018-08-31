Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко

Вечером 31 августа в кафе "Сепар" на бульваре Пушкина в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого глава Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение. В Сети появились первые кадры с места ЧП.

Согласно последним данным, в результате взрыва в центре Донецка один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали. "Информация еще уточняется", – цитирует "Интерфакс" представителя силовых структур ДНР.

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На месте работают спасатели и группа следователей. Часть бульвара Пушкина, а также Комсомольского проспекта перекрыты как для движения транспорта, так и для пешеходов.

Александр Захарченко получил смертельное ранение и погиб в больнице. Смерть главы Донецкой народной республики подтвердили в администрации Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. Сообщается, что среди раненых при взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев. В республике произошедшее признали терактом.

Публикация от Посмотрим. We will see (@posmotrim_rf_world) 31 Авг 2018 в 8:21 PDT

Силовые ведомства ДНР сообщили о задержании подозреваемых в совершении преступления. По сообщениям, удалось задержать украинских диверсантов и связанных с ними лиц. По всей видимости, речь идет о непосредственных исполнителях теракта, а также об их пособниках.

Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил Донецкую народную республику 4 ноября 2014 года. За время своей работы на благо жителей Донбасса он пережил несколько покушений. Отмечается, что убить политика пытались украинские диверсанты.