Первые кадры с места убийства главы ДНР Захарченко
Согласно последним данным, в результате взрыва в центре Донецка один человек погиб и по меньшей мере трое пострадали. "Информация еще уточняется", – цитирует "Интерфакс" представителя силовых структур ДНР.
На месте работают спасатели и группа следователей. Часть бульвара Пушкина, а также Комсомольского проспекта перекрыты как для движения транспорта, так и для пешеходов.
Александр Захарченко получил смертельное ранение и погиб в больнице. Смерть главы Донецкой народной республики подтвердили в администрации Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. Сообщается, что среди раненых при взрыве в кафе – министр налогов и доходов ДНР Александр Тимофеев. В республике произошедшее признали терактом.
Силовые ведомства ДНР сообщили о задержании подозреваемых в совершении преступления. По сообщениям, удалось задержать украинских диверсантов и связанных с ними лиц. По всей видимости, речь идет о непосредственных исполнителях теракта, а также об их пособниках.
Александру Захарченко было 42 года. Он возглавил Донецкую народную республику 4 ноября 2014 года. За время своей работы на благо жителей Донбасса он пережил несколько покушений. Отмечается, что убить политика пытались украинские диверсанты.
Факт из биографии: 17 февраля 2015 года Захарченко был ранен в ногу в ходе боёв за Дебальцево, из-за чего длительное время передвигался на костылях или с тростью. Был своеобразным, но не отсиживался, не боялся, и переживал за свой край. pic.twitter.com/PZyNQbbw8w— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) 31 августа 2018 г.
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