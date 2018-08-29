Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

Космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова умерла в возрасте 77 лет, передает RT. Она проходила подготовку вместе с Валентиной Терешковой. С мая 1965 по мая 1966 годов она готовилась быть вторым пилотом второго экипажа для полета на "Восходе" продолжительностью от 15 до 20 суток с выходом в открытый космос. Из-за закрытия программы "Восход" запуск не состоялся.

