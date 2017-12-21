Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

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Происшествия

Красавице-модели отрезали ногу из-за тампона

Лорен Вассер. Фото: GLOBAL LOOK press/Birdie Thompson
Лишившаяся в 2012 году правой конечности успешная модель из Калифорнии Лорен Вассер может потерять и левую ногу. 29-летняя девушка страдает от сильнейших болей.
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Однажды на вечеринке у друзей она почувствовала себя плохо. Лорен подумала, что подхватила грипп. Друзья отвезли ее домой, где девушка впала в забытье. Ее состояние было настолько тяжелым, что она даже не могла позвать на помощь и ответить на телефонный звонок.

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Одна, без сознания Лорен пролежала больше суток, прежде чем ее обнаружили вызванные матерью полицейские. Когда модель госпитализировали, врачи сообщили, что ей осталось жить около десяти минут – все органы начали постепенно отказывать, передает Life.ru.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse)

Причиной жуткого состояния Вассер оказался обыкновенный тампон, который спровоцировал синдром токсического шока. Это заболевание чаще всего возникает у молодых женщин, которые пользуются во время менструации этим предметом гигиены.

Медики ввели Лорен в искусственную кому, что спасло ей жизнь. Из-за начавшейся гангрены девушке пришлось ампутировать правую ногу, а также пальцы левой ноги.

После случившегося модель смогла вернуться на подиум. Однако повреждения, вызванные синдромом токсического шока, оказались слишком серьезными: она ежедневно страдает от сильнейших болей в левой ноге, где образовалась незаживающая язва. Врачи планируют ампутировать Лорен вторую ногу.

Своей историей Лорен Вассер поделилась потому, что уже много лет добивается запрета опасных тампонов. Она требует, чтобы национальные институты здравоохранения тестировали женские гигиенические продукты на предмет их безопасности. 

Автор: Людмила Фоканова21 декабря 2017, 09:10
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