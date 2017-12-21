Красавице-модели отрезали ногу из-за тампона
Однажды на вечеринке у друзей она почувствовала себя плохо. Лорен подумала, что подхватила грипп. Друзья отвезли ее домой, где девушка впала в забытье. Ее состояние было настолько тяжелым, что она даже не могла позвать на помощь и ответить на телефонный звонок.
Одна, без сознания Лорен пролежала больше суток, прежде чем ее обнаружили вызванные матерью полицейские. Когда модель госпитализировали, врачи сообщили, что ей осталось жить около десяти минут – все органы начали постепенно отказывать, передает Life.ru.
Причиной жуткого состояния Вассер оказался обыкновенный тампон, который спровоцировал синдром токсического шока. Это заболевание чаще всего возникает у молодых женщин, которые пользуются во время менструации этим предметом гигиены.
Медики ввели Лорен в искусственную кому, что спасло ей жизнь. Из-за начавшейся гангрены девушке пришлось ампутировать правую ногу, а также пальцы левой ноги.
После случившегося модель смогла вернуться на подиум. Однако повреждения, вызванные синдромом токсического шока, оказались слишком серьезными: она ежедневно страдает от сильнейших болей в левой ноге, где образовалась незаживающая язва. Врачи планируют ампутировать Лорен вторую ногу.
Своей историей Лорен Вассер поделилась потому, что уже много лет добивается запрета опасных тампонов. Она требует, чтобы национальные институты здравоохранения тестировали женские гигиенические продукты на предмет их безопасности.
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