Красавице-модели отрезали ногу из-за тампона

Лишившаяся в 2012 году правой конечности успешная модель из Калифорнии Лорен Вассер может потерять и левую ногу. 29-летняя девушка страдает от сильнейших болей.

Однажды на вечеринке у друзей она почувствовала себя плохо. Лорен подумала, что подхватила грипп. Друзья отвезли ее домой, где девушка впала в забытье. Ее состояние было настолько тяжелым, что она даже не могла позвать на помощь и ответить на телефонный звонок.

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Одна, без сознания Лорен пролежала больше суток, прежде чем ее обнаружили вызванные матерью полицейские. Когда модель госпитализировали, врачи сообщили, что ей осталось жить около десяти минут – все органы начали постепенно отказывать, передает Life.ru.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Июл 29, 2016 at 10:26 PDT

Причиной жуткого состояния Вассер оказался обыкновенный тампон, который спровоцировал синдром токсического шока. Это заболевание чаще всего возникает у молодых женщин, которые пользуются во время менструации этим предметом гигиены.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Окт 3, 2017 at 7:06 PDT

Медики ввели Лорен в искусственную кому, что спасло ей жизнь. Из-за начавшейся гангрены девушке пришлось ампутировать правую ногу, а также пальцы левой ноги.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Июл 20, 2016 at 8:24 PDT

После случившегося модель смогла вернуться на подиум. Однако повреждения, вызванные синдромом токсического шока, оказались слишком серьезными: она ежедневно страдает от сильнейших болей в левой ноге, где образовалась незаживающая язва. Врачи планируют ампутировать Лорен вторую ногу.

Публикация от Lauren Wasser (@theimpossiblemuse) Май 28, 2016 at 11:15 PDT

Своей историей Лорен Вассер поделилась потому, что уже много лет добивается запрета опасных тампонов. Она требует, чтобы национальные институты здравоохранения тестировали женские гигиенические продукты на предмет их безопасности.