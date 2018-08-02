Мужчине отрезали конечности и нос из-за собачьих слюней
Пациент находится в больнице с июня. Сначала врачи думали, что он болен гриппом. Затем в его крови были найдены опасные бактерии рода Capnocytophaga, которые размножаются в слюне собак.
Грег Мантейфель занимался этими животными много лет. Однажды супруга заметила на его теле огромные синяки. Позже выяснилось, что у мужчины прогрессирует болезнь.
Именно она вызвала уменьшение кровяного давления, из-за чего ткани американца начали постепенно отмирать, передает телеканал "360". Его тело покрылось гангреной. Вскоре Грегу пришлось ампутировать ноги и руки до середины предплечья.
Greg Manteufel: 5 Fast Facts You Need to Know https://t.co/fzAhOwGgAc pic.twitter.com/FsAxOJA9hp— Politics NEWS! (@PoliticfNews) 1 августа 2018 г.
Из-за собачьих слюней американцу даже удалили нос, пострадали и другие лицевые части. Примечательно, что 99% людей никогда не сталкиваются с подобными проблемами из-за бактерий Capnocytophaga. Вирусологи охарактеризовали случай с Грегом как "чистую случайность".
Ранее ноги из-за депиляции лишилась 43-летняя британка Таня Черножуков. Женщина оставила на коже небольшой порез, а вскоре в этом месте из-за попавшей инфекции началась гангрена, и в результате конечность пришлось ампутировать.
Звезда замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь
Певица закрылась и спряталась
К популярной певице приехала карета скорой помощи
Певец обратился к общественности