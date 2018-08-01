Расстреляли на месте: жуткая смерть россиян в Африке

Вчерашнее убийство трех российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР) продолжает обрастать новыми подробностями. Как оказалось, они прибыли в страну по туристическим визам.



Власти республики утверждают, что россияне прибыли в страну в пятницу, 27 июля. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 1 августа, заявила, что журналисты приехали в ЦАР по туристическим визам.

По Центральноафриканской республике они передвигались с нанятым водителем. Им его порекомендовал сотрудник миссии ООН по имени Мартин. В минувшее воскресенье россиян возле гостиницы остановили полицейские, потребовавшие от них две сотни долларов. В переговорах принимал активное участие водитель, во многом благодаря ему журналистам удалось откупиться от стражей закона.

С Мартином россияне должны были встретиться 30 июля. Место встречи располагалось в 400 километрах от столицы республики – Банги. Водитель предупредил, что из-за плохих дорог и большого количества блокпостов путь может занять до полутора суток.

Журналистов это не смутило. Они взяли дорогую аппаратуру и деньги – 8500 долларов США. По имеющимся данным, россияне попали под обстрел на одном из участков дороги. Стрелявшие якобы спрятались в кустах и вели огонь из засады.

Россияне были убиты на месте, а водителю удалось сбежать. Позже он рассказал о случившемся. По его словам, на дороге их остановили около десяти человек. Они были в тюрбанах и говорили по-арабски. Журналисты, среди которых был 51-летний Орхан Джемаль – сын известного общественного деятеля Гейдара Джемаля, были расстреляны на месте.





Власти ЦАР между тем озвучили свое предположение о виновниках случившегося. В Банги утверждают, что это могут быть боевики повстанческого мусульманского движения "Селека", которое контролирует часть территории республики.

ЦАР по праву считается одним из самых опасных мест на планете. В 2013-м, после свержения президента Франсуа Бозизе, в стране началась кровопролитная гражданская война, имеющая ярко выраженный конфессиональный оттенок.

Последнее время Россия принимает все более активное участие в делах ЦАР. Наша страна получила мандат ООН на подготовку двух центральноафриканских батальонов – для этого было частично снято международное эмбарго на поставки оружия в республику. По просьбе президента ЦАР Туадера в страну недавно выехали семеро российских военных и 170 гражданских инструкторов.