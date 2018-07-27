Умер бывший тренер ЦСКА

В возрасте 62 лет скончался знаменитый хоккеист, бывший вратарь сборной Украины по хоккею Юрий Шундров. О смерти спортсмена сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Украины.

"Захоронение Юрия Шундрова запланировано на воскресенье", – отметили в организации. О времени и месте прощания с именитым хоккеистом будет объявлено отдельно.

Отметим, что Шундров был известен не только на Украине, но и в России. Многие помнят его по работе тренером в магнитогорском "Металлурге" и ЦСКА.