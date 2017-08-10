91-летней бабушке отрезало ногу поездом метро

Пострадавшей при падении на рельсы столичного метро оказалась 91-летняя женщина. Пенсионерке поездом отрезало ногу.

Инцидент произошел на станции метро "Пролетарская". Старушка упала с платформы прямо перед приближающимся поездом, передает агентство "Москва".

"Для извлечения женщины было отключено электроснабжение путей. Сотрудники УВД на Московском метрополитене вызвали наряд скорой медицинской помощи, который по прибытию на место поставил женщине предварительный диагноз: ампутация правой ступни", – рассказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Пенсионерку извлекли из-под поезда и срочно госпитализировали. К настоящему времени электроснабжение подано на пути, движение на "фиолетовой" ветке восстановлено.

Публикация от Kseniya Shirokova (@vindreise) Авг 10 2017 в 5:20 PDT

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. "Полицейские опрашивают всех очевидцев происшествия, включая машиниста электропоезда. Информация о данному инциденте была сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене", – отметил Мышляев.