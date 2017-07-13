Безногая модель вышла на подиум на протезах
Девушка потеряла конечности после отдыха во Франции в 2009 году. У нее развилась бактериальная инфекция, вызывающая отмирание тканей – некротический фасциит.
Чтобы спасти Стейси, врачи ампутировали ей часть левой ноги, но не смогли остановить распространение заражения. В течение нескольких лет британка пережила более 20 операций и лишилась сначала левой, а затем и правой конечности, передает Daily Mail.
Однако Пэрис не сдалась, а решила связать свою жизнь с подиумом. Она вышла на модный показ в протезах, которые делают ее почти на восемь сантиметров выше, чем до ампутации.
Теперь модель сотрудничает с некоммерческой организацией Models of Diversity, которая борется за увеличение разнообразия в индустрии моды. Также девушка изучает молекулярную биологию в Университете Глазго.
"Модельный бизнес никогда не был тем, чем я хотела заниматься, но я приняла участие в нескольких показах, и теперь являюсь единственной моделью в Соединенном Королевстве, пережившей двойную ампутацию", – говорит она. "Это мой шанс показать людям, что можно быть другим – и это ничего не значит", - заключила Пэрис.
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