Безногая модель вышла на подиум на протезах

Жительница Шотландии Стейси Пэрис приняла участие в Неделе альтернативной моды в Белфасте. Она стала первой британской моделью, у которой ампутированы обе ноги.

Девушка потеряла конечности после отдыха во Франции в 2009 году. У нее развилась бактериальная инфекция, вызывающая отмирание тканей – некротический фасциит.

Публикация от Stacy Paris (@theladyp85) Июл 10 2017 в 4:16 PDT

Чтобы спасти Стейси, врачи ампутировали ей часть левой ноги, но не смогли остановить распространение заражения. В течение нескольких лет британка пережила более 20 операций и лишилась сначала левой, а затем и правой конечности, передает Daily Mail.

Публикация от Stacy Paris (@theladyp85) Июн 16 2017 в 6:51 PDT

Однако Пэрис не сдалась, а решила связать свою жизнь с подиумом. Она вышла на модный показ в протезах, которые делают ее почти на восемь сантиметров выше, чем до ампутации.

Публикация от Stacy Paris (@theladyp85) Май 16 2017 в 4:35 PDT

Теперь модель сотрудничает с некоммерческой организацией Models of Diversity, которая борется за увеличение разнообразия в индустрии моды. Также девушка изучает молекулярную биологию в Университете Глазго.

Публикация от Stacy Paris (@theladyp85) Апр 30 2017 в 9:49 PDT

"Модельный бизнес никогда не был тем, чем я хотела заниматься, но я приняла участие в нескольких показах, и теперь являюсь единственной моделью в Соединенном Королевстве, пережившей двойную ампутацию", – говорит она. "Это мой шанс показать людям, что можно быть другим – и это ничего не значит", - заключила Пэрис.