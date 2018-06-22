Шесть мужчин устроили драку у отдела ФСБ в Москве

Около отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу Москвы произошла драка шестерых мужчин, передает сайт "Комсомольская правда". Изначально конфликт разгорелся между жителем столицы и гражданином Киргизии. Затем на помощь товарищу пришли еще четверо приезжих. Причем во время потасовки они проникли на территорию охраняемого объекта. Всех шестерых задержала полиция.