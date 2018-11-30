Известный бандит с семьей погиб в жутком ДТП под Челябинском (видео)

Уральский криминальный авторитет по прозвищу Степа погиб в страшном ДТП на трассе Екатеринбург – Челябинск. Жертвами аварии стали пять человек.

Трагедия произошла около 22:40 минувшим вечером. Виновником стала фура Volvo – прицеп занесло, и он сбил несколько автомобилей, ехавших по встречной полосе. Под удар попали манипулятор ТАТА, следовавший за ним Land Rover Степы – Степана Милованова – и "Газель".

Погибли водитель манипулятора и все, кто ехал в Land Rover: сидевший за рулем Милованов, его двое сыновей 21 и 31 года, а также неизвестный 56-летний мужчина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Милованов был судим за вымогательство, разбой, причинение тяжких телесных повреждений. Предполагают, что именно Степа в свое время помог экс-губернатору Михаилу Юревичу приватизировать Первый хлебокомбинат и "Макфу", отстоять бизнес в криминальных войнах 90-х. По некоторым данным, криминальный авторитет курировал кладбищенский бизнес, торговлю и игорный бизнес, пишет Ura.ru.