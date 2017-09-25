Известный актер упал с моста и погиб

В одной из больниц Праги скончался известный актер Ян Тршиска. Он в субботу, 23 сентября упал в реку с Карлова моста и не смог оправиться от полученных травм.

"Собранная на данный момент информация говорит скорее о несчастном случае, чем о преднамеренном действии", – сообщил представитель городской полиции Томаш Гулан. 80-летний актер скончался от полученных при падении травм, приводит слова правоохранителя местный телеканал TN.cz

Ян Тршиска родился в Праге в 1936 году. Окончил Пражскую академию сценического искусства, служил в местных театрах. В 1977 году покинул родину и отправился вначале в Канаду, а затем в США. Его заметили в Голливуде, стали предлагать роли, некоторые фильмы с его участием оказались достаточно успешными. После распада Варшавского договора в 1991 году актер снова начал сниматься в чешском кино.

С женой, актрисой Карлой Хадимовой, вырастил двоих дочерей. Днем 23 сентября Тршиска при странных обстоятельствах упал в реку Влтаву в Праге с Карлова моста. Высота сооружения в этом месте достигает 14 метров. Травмы оказались для пожилого актера смертельными.

Тршиска ярко дебютировал в чехословацком кино в конце 50-х. На его счету – роли в таких картинах, как "Где одного алиби мало" (ЧССР, 1961), "Происки в стране чудес" (США, 1985), "Дух тьмы" (США, 1993), "Народ против Ларри Флинта" (США, 1996), "Смертельная паутина" (США, 1996), "Способный ученик" (США, 1997), "Ронин" (США, 1998), "Вверх и вниз" (Чехия, 2004), "Безумие" (Чехия, 2005) – всего около девяти десятков картин. Некоторые из них были номинированы на "Оскар".

