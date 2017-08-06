На американского журналиста напали с ножом под Москвой
В дом американского журналиста Райли Уаггамана и его тещи в поселке Щелковского района Московской области проник неизвестный в маске. Злоумышленник потребовал деньги и ранил мужчину ножом в живот. Добычей грабителя стали три мобильных телефона, 1,2 тысячи рублей и паспорт хозяйки, передает ТАСС. Общая сумма ущерба составила десять тысяч рублей.
Полиция расценила произошедшее как разбойное нападение. По подозрению в совершении преступления уже был задержан 51-летний местный житель, неоднократно судимый за различные преступления, передает РИА Новости. Ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Райли Уаггаман работает замредактора англоязычного интернет-СМИ Russia Insider и корреспондентом телекомпании Press TV. По данным "Московского комсомольца", мужчина заступился за тещу, и во время зятя потасовки с преступником женщина успела выпрыгнуть в окно. Женщина заработала перелом пятки.
Жена американского журналиста и его новорожденный сын также были в это время в доме. Они спали.
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