Почему певец Ермак жестоко расправился с голым другом

Во время ссоры известный певец нанес своему знакомому не менее 17 ударов ножом, после чего скрылся. Полиция задержала убийцу и поместила под стражу.

Известный певец Александр Ермак задержан в Москве за убийство своего собутыльника в квартире на Хорошевском шоссе. Погибший был юристом, – сообщает "Интерфакс".

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"По данным следствия, в ночь с 23 на 24 августа 2017 года в квартире одного из жилых домов по Хорошевскому шоссе в городе Москве во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом в область туловища",– рассказала представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.





Александр Ермак скрылся с места происшествия. Его приятель от полученных ранений скончался на месте. Сейчас подозреваемый в убийстве певец задержан. Он уже признал свою вину. 35-летний артист утверждает, что его приятель внезапно разделся и стал расхаживать по квартире голым, а также предлагал певцу вступить в интимные отношения.

"В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы", – добавила Юлия Иванова.