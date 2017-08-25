Вечером 25 августа в Москве в торговом центре "Афимолл" случилось ЧП. Очевидцы сообщают, что во всем здании отключилось электричество.
Торговый центре временно приостановил работу. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
#афимолл погас #москва pic.twitter.com/sCx9YADyIf— volshebnica (@volshebnicaa) 25 августа 2017 г.
Телеведущая опубликовала пикантное видео
Наталья Шкулева не сдержала слез на съемках
Родитель покойной певицы признал свое поражение
Актриса поспорила с матерью из-за лечения своей наследницы