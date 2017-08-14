Умерла звезда "Бандитского Петербурга" Уход Малахова с Первого канала Развод Абрамовича и Жуковой "Дом-2" Эксклюзив

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На детской площадке в Москве обнаружили тело мужчины

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Утром 14 августа на детской площадке во дворе дома 14 на Гвардейской улице на западе столицы было обнаружено тело мужчины средних лет, передает агентство городских новостей "Москва". На лице и шее погибшего были выявлены многочисленные гематомы и ссадины. Труп был направлен в морг, где будет установлена точная причина смерти мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: Геннадий Куприянов14 августа 2017, 09:26

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