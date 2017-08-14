На детской площадке в Москве обнаружили тело мужчины

Утром 14 августа на детской площадке во дворе дома 14 на Гвардейской улице на западе столицы было обнаружено тело мужчины средних лет, передает агентство городских новостей "Москва". На лице и шее погибшего были выявлены многочисленные гематомы и ссадины. Труп был направлен в морг, где будет установлена точная причина смерти мужчины. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Шокирующая история безжалостного убийцы
Впавшую в кому туристку не могут вывезти из страны
Он толкнул арбитра в спину после удаления с поля
К такому выводу пришли ученые из Мэрилендского университета