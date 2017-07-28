Мужчину взяли в заложники после отказа жениться

Министерство иностранных дел Республики Беларусь сообщило, что их гражданина взяли в заложники "в одной из жарких стран". Это сделали родственники местной девушки, на которой он не захотел жениться.

Инцидент произошел 23 июля. По информации ведомства, с помощью SMS белорус смог сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании.

"В результате спецоперации местной полиции гражданин Белоруссии был освобожден и вернулся на родину", – написало МИД страны на своей официальной странице в Facebook.

В связи с происшествием внешнеполитическое ведомство посоветовало гражданам Белоруссии внимательнее относиться к его рекомендациям по поводу ситуации в той или иной стране, а также быть осторожнее "с обещаниями жениться".

Примечательно, что МИД не уточняет, в какой именно стране произошел инцидент. Вместе с тем поясняется, что "степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Белоруссии "Об информации, информатизации и защите информации".

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