Мужчину взяли в заложники после отказа жениться
Инцидент произошел 23 июля. По информации ведомства, с помощью SMS белорус смог сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании.
"В результате спецоперации местной полиции гражданин Белоруссии был освобожден и вернулся на родину", – написало МИД страны на своей официальной странице в Facebook.
В связи с происшествием внешнеполитическое ведомство посоветовало гражданам Белоруссии внимательнее относиться к его рекомендациям по поводу ситуации в той или иной стране, а также быть осторожнее "с обещаниями жениться".
Примечательно, что МИД не уточняет, в какой именно стране произошел инцидент. Вместе с тем поясняется, что "степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Белоруссии "Об информации, информатизации и защите информации".
Отметим, несчастные случаи на курортах – не редкость. Как писали Dni.Ru, ранее на территории отеля в турецком Кемере умер 48-летний турист из России Дмитрий Садоников. Мужчину в бессознательном состоянии обнаружила его супруга. На место происшествия прибыли врачи, но спасти россиянина не удалось.
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