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Происшествия

Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов

Фото: Giuseppe Bellini /Gettyimages.ru
В Эгейском море у берегов города Бодрум произошло землетрясение магнитудой 6,7, россияне не пострадали. На греческом острове Кос погибли два человека, есть раненые.
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Сейсмологи сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине десять километров, эпицентр располагался в 10,3 километра от курортного Бодрума и в 16,2 километра от греческого острова Кос. Турция о жертвах не сообщает, из Греции пришли данные о двух погибших, пишет газета "Известия".

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Наши соотечественники не пострадали. "У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем, пострадавших среди россиян нет", – отметили в генконсульстве России в Анталье. Нет их и среди 70 человек, обратившихся за медицинской помощью.

По словам очевидцев, в результате землетрясения магнитудой 6,7 частично была разрушена и загорелась подстанция. В Сети появился видеоролик с места событий.

Печальные известия пришли из Греции. Власти острова Кос заявили о разрушениях и человеческих жертвах. 

Разрушен минарет мечети Дефтердар, сообщает URA.RU. Два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Автор: Алексей Минин21 июля 2017, 08:31

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