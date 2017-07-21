Мощное землетрясение в Турции вызвало панику среди туристов

В Эгейском море у берегов города Бодрум произошло землетрясение магнитудой 6,7, россияне не пострадали. На греческом острове Кос погибли два человека, есть раненые.

Сейсмологи сообщили, что очаг землетрясения залегал на глубине десять километров, эпицентр располагался в 10,3 километра от курортного Бодрума и в 16,2 километра от греческого острова Кос. Турция о жертвах не сообщает, из Греции пришли данные о двух погибших, пишет газета "Известия".

Наши соотечественники не пострадали. "У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем, пострадавших среди россиян нет", – отметили в генконсульстве России в Анталье. Нет их и среди 70 человек, обратившихся за медицинской помощью.

По словам очевидцев, в результате землетрясения магнитудой 6,7 частично была разрушена и загорелась подстанция. В Сети появился видеоролик с места событий.

Печальные известия пришли из Греции. Власти острова Кос заявили о разрушениях и человеческих жертвах.

Разрушен минарет мечети Дефтердар, сообщает URA.RU. Два человека погибли, еще несколько получили ранения.