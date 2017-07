Младенца "накачали" героином сразу после рождения

У 26-летней Лэйси Дон Кристенсон и 29-летнего Колби Глена 9 апреля 2017 года родилась дочь, передает The Washington Post. Как позднее стало известно, во время беременности мать регулярно принимала героин, поэтому ребенок родился уже с героиновой зависимостью. Чтобы у новорожденной не было "ломки", родители вкололи ей дозу еще в больнице, когда врачи оставили их наедине с малышкой.

Лэйси и Колби скрывали от медиков наркотическую зависимость дочери в течение нескольких месяцев. Через некоторое время они решились на воровство. В то время, как супруг пытался похитить несколько товаров из магазина, за происходящим наблюдала его жена. В результате стражи порядка задержали их обоих. Вскоре они проверили дом влюбленных.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в месте проживания Лэйси и Колби различные наркотические вещества. По словам стражей порядка, по всему дому также были раскиданы шприцы для введения героина в организм.

Отметим, что влюбленные воспитывали четырех детей – новорожденную малышку, двух мальчиков в возрасте двух и восьми лет и старшего сына Лэйси от предыдущего брака. Полицейские взяли у всех них анализы и обнаружили, что лишь у самого взрослого ребенка не было наркотической зависимости. В крови остальных медики обнаружили следы героина, метамфетамина и прочих веществ.

