На севере Москвы эвакуировали ТЦ

Очевидцы сообщили об эвакуации в торговом центре "Авиапарк" на севере Москвы. Кадры с места событий появились в социальной сети Instagram.
На место происшествия прибыли саперы. По всей видимости, неизвестный сообщил о бомбе в здании торгового центра. Информация о происшествии уточняется.
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