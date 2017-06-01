В Москве оцепили станцию метро из-за подозрительной сумки

В Москве на станции метро "Алексеевская" была обнаружена бесхозная сумка-тележка. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и вызвали кинолога для проверки.

Выяснилось, что забытая сумка не представляет опасности, передает "Газета.ru". Случившееся не повлияло на работу станции.