В Москве оцепили станцию метро из-за подозрительной сумки

В Москве на станции метро "Алексеевская" была обнаружена бесхозная сумка-тележка. Сотрудники полиции оцепили место происшествия и вызвали кинолога для проверки.
Выяснилось, что забытая сумка не представляет опасности, передает "Газета.ru". Случившееся не повлияло на работу станции.
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