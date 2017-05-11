Сотрудника Театра Вахтангова избили в центре Москвы

В полицию обратился 27-летний заместитель заведующего художественно-постановочной части в Театре имени Вахтангова. Он сообщил, что в Большом Николопесковском переулке неизвестные избили его, похитив сумку с часами и документами.

"Общий материальный ущерб составил около 15 тысяч рублей", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Ведется поиск злоумышленников.