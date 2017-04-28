В Москве поймали предполагаемого убийцу фармацевта

Столичные правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве фармацевта. Следователи предполагают, что злоумышленник совершил еще одно преступление.

Вероятно, этот же мужчина 26 апреля напал на востоке Москвы на 90-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила колото-резаные раны и была доставлена в больницу, сообщили в Следственном комитете России. По данным ведомства, у нее похитили две тысячи рублей. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.