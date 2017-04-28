В московском метро объявили воздушную тревогу

На Калужско-Рижской линии столичного метро по громкой связи было объявлено о воздушной тревоге, передает РИА ФАН. В пресс-службе подземки пояснили, что это произошло из-за сбоя при настройке системы оповещения.

"Неполадки сразу устранили", – цитирует представителя Московского метрополитена РИА Новости. Остальные службы работали в штатном режиме, добавил он.