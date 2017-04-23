В Подмосковье электричка сбила человека

На Казанском направлении Московской железной дороги в Подмосковье из-за травмирования человека задерживаются несколько пригородных поездов. Так, электричка Куровская – Черусти прибудет в конечный пункт примерно на 20 минут позже запланированного. Остальные обстоятельства инцидента не сообщаются.
Внимание! Казанское направление. Задержан э/п 6904 (Куровская - Черусти) на 17 мин.— ЦППК (@centralppk) 23 апреля 2017 г.
Предварительная причина: травмирование человека.
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