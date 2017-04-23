В квартире на северо-востоке Москвы найден труп мужчины

В одной из квартир на Высоковольтном проезде в Москве был найден повешенный труп мужчины. Как сообщает РИАМО, 22 апреля в 11:43 на службу "02" от граждан поступило сообщение об обнаружении тела. "Прибывшие на место стражи порядка обнаружили бездыханный труп мужчины 1977 года рождения, смерть которого наступила около 20 часов назад. По данному факту проводится проверка.



