Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу

В городе Спрингеттсбери американского штата Пенсильвания произошел курьезный случай. Там грабитель на велосипеде растерял все деньги, убегая с места преступления.

Однако жадность заставила преступника вернуться назад и начать собирать деньги прямо под камерой видеонаблюдения, которую он, судя по всему, не заметил. Поскольку на улице лил дождь, часть денег намокла, прилипнув к асфальту. Эти деньги горе-грабитель оставил и удрал с места преступления. Сейчас его ищут полицейские, сообщает Press Association.