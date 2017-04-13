Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу
Однако жадность заставила преступника вернуться назад и начать собирать деньги прямо под камерой видеонаблюдения, которую он, судя по всему, не заметил. Поскольку на улице лил дождь, часть денег намокла, прилипнув к асфальту. Эти деньги горе-грабитель оставил и удрал с места преступления. Сейчас его ищут полицейские, сообщает Press Association.
Watch this robber drop wads of cash as he cycles away from the scene of the crime pic.twitter.com/SSKxgA1No3— Press Association (@PA) 13 апреля 2017 г.
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