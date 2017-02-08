Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб лидер ополчения Михаил Толстых, более известный как Гиви. Командир батальона "Сомали" стал жертвой теракта.

"Сегодня, 8 февраля, в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых", – цитирует РИА Новости представителя Минобороны Донецкой народной республики. Полковник погиб в своем кабинете.

"Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса", – заявил источник. На месте трагедии работает следственная группа. Глава ДНР Александр Захарченко объявил экстренную пресс-конференцию: она состоится в Донецке в 10:45 мск, сообщает Life.ru.

Ранее стало известно о ранении лидера ополчения в бою в северной части Донецка. "Гиви был легко ранен в ногу. Осколок прошел по касательной, никаких жизненно важных органов не задел, на двигательных функциях не отразился", – цитирует "Интерфакс" источник в окружении бойца ДНР.

Военные силы Украины недавно сообщили о гибели заместителя Толстых, ополченца с позывным Консул. "Только что отправили на тот свет зама Гиви", – написал в соцсети Facebook боец полка "Киев" Ярослав Бондаренко.

Напомним, что в октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома погиб друг Гиви, лидер украинского ополчения Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Мощность бомбы составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, устройство было приведено в действие дистанционно.