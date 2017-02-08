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Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе

Михаил Толстых "Гиви". Фото: кадр youtube.com
В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб лидер ополчения Михаил Толстых, более известный как Гиви. Командир батальона "Сомали" стал жертвой теракта.
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"Сегодня, 8 февраля, в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" Михаил Толстых", – цитирует РИА Новости представителя Минобороны Донецкой народной республики. Полковник погиб в своем кабинете.

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 Убийство ополченца Гиви

Сюжеты Убийство ополченца Гиви

"Это продолжение террористической войны, начатой киевской хунтой против жителей Донбасса", – заявил источник. На месте трагедии работает следственная группа. Глава ДНР Александр Захарченко объявил экстренную пресс-конференцию: она состоится в Донецке в 10:45 мск, сообщает Life.ru. 

Ранее стало известно о ранении лидера ополчения в бою в северной части Донецка. "Гиви был легко ранен в ногу. Осколок прошел по касательной, никаких жизненно важных органов не задел, на двигательных функциях не отразился", – цитирует "Интерфакс" источник в окружении бойца ДНР.

Военные силы Украины недавно сообщили о гибели заместителя Толстых, ополченца с позывным Консул. "Только что отправили на тот свет зама Гиви", – написал в соцсети Facebook боец полка "Киев" Ярослав Бондаренко.

Напомним, что в октябре 2016 года в результате взрыва в лифте дома погиб друг Гиви, лидер украинского ополчения Арсен Павлов по прозвищу Моторола. Мощность бомбы составила 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. По данным следствия, устройство было приведено в действие дистанционно. 

Автор: Константин Улюкаев8 февраля 2017, 09:13

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