На круизном теплоходе "Князь Донской" случился пожар

В городе Звенигово неподалеку от Йошкар-Олы загорелся круизный теплоход "Князь Донской". Огонь охватил верхние палубы судна, находящегося на территории ремонтного завода имени С. Н. Бутякова.

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара. Угрозы распространения огня на другие корабли нет, передает Life.ru. Напомним, судно было выведено из эксплуатации и будет распилено на металлолом.